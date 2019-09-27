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Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı
Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı
Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 6. yılında Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nın eteklerindeki mezarı başında anıldı.
Kültür Sanat 27 Eylül 2019 - 16:44

Güre Çamlıbel Mahallesi'nde Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, belediye başkan vekilleri, meclis üyeleri, eşi Medend Kurtiz, aile yakınları ve sanatçılar ile sevenleri katıldı. Törene katılanlar Kurtiz'in mezara karanfiller bırakıldı.

Konuşmacılar, usta sanatçının yerinin kolay kolay doldurulamayacağını her geçen gün acısının daha da arttığını dile getirdi.
Anma programının ardından köy meydanında pilav hayrı düzenlendi. Belediye ise Edremit ilçe merkezi, Altınkum, Güre, Altınoluk ve Akçay'dan anma etkinliğine katılmak isteyenler için araç kaldırdı.


İHA