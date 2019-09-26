Türk sanatçılar Leonardo da Vinci’ye yolcu

Ressam Onay Akbaş'ın geliştirdiği, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü yaptığı, Emre Sefer'in koordinatörlüğünü üstlendiği "500. Ölüm Yıldönümünde Leonardo da Vinci'ye Saygı" etkinliği kapsamında Türkiye'nin önde gelen ressamları ve sanatçıları Paris'e yolculuk yapacak.

Yüzyılların dahisi bir sanatçı olan Leonardo da Vinci, 500. ölüm yıldönümü kapsamında, dünyanın farklı yerlerindeki müze ve galerilerde sergilerle anılıyor. 67 yıllık ömrünün yaklaşık yarım asrını, yaratıcı ruhunun şekillendirdiği kusursuz eserleri üreterek, tasarlayarak, bilimsel bir bakışla yaşadı Leonardo. 64 yaşında, I. Francis tarafından Fransa'ya davet edilerek sarayın baş ressamı, mimarı ve mühendisi olarak Amboise'daki Kraliyet Sarayı'nın yakındaki Cloux Luce Şatosu'na yerleşerek ölene kadar orada yaşayan Leonardo da Vinci, kralın kendisine sağladığı olanaklarla yaratıcı, üretici ve verimli bir hayat sürdü.

Mezarı Amboise'daki Saint Hubert Şapeli'nde bulunmakta ve yaşadığı Cloux Luce Şatosu da müze olarak kullanılıyor.

“500. Ölüm Yıldönümünde Leonardo da Vinci'ye Saygı” kapsamında, Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın geliştirdiği proje, küratör İbrahim Karaoğlu tarafından uygulanarak, Emre Sefer’in koordinatörlüğünde Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Ergin İnan, Prof. Dr. Fevzi Karakoç, ressam Onay Akbaş, Yalçın Gökçebağ, heykeltraş Cem Sağbil, müzisyen/ressam Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, şair/yazar Ahmet Telli, Metin Celal, Yalın Alpay, Nedim Gürsel, Sunay Akın, sinemacı Durmuş Akbulut'un katılımı ve tarihçi Prof. Dr. İlbey Ortaylı'nın katkılarıyla, 5 Ekim'de Amboise'a, Leonardo da Vinci'nin mezarına ve müze olan evine yolculuk yapacak.

Bu yolculuk kapsamında duyumsananları resim, kitap ve belgesel bir filme dönüştürecek olan sanatçılar, oluşturdukları yapıtları “500. Ölüm Yıldönümünde Leonardo da Vinci'ye Saygı“ etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin büyük şehirlerinde sergileyerek sanatseverlere sunacak.