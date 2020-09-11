Türkiye’de faaliyet gösteren müzeler artmaya devam ediyor

Türkiye genelindeki müze sayıları 467’ye ulaşırken, 2018 yılına oranla müze sayısının 16 adet arttığı kaydedildi. Bu müzelerin 199’u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alıyor. 268 de özel müze mevcut.

Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'deki müze sayısının 467 olduğu görüldü. Böylelikle 2018 yılına oranla 16 sayı arttığı kaydedilirken, bu müzelerin de 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268'inin özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı.

Yıllara göre müze sayıları incelendiğinde ise 2010 yılında 334, 2014 yılında 392, 2018 yılında ise 451 adet müzenin ülkemizde faaliyet gösterdiği görüldü.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YIL ARTTI

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret oranları da 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 24,4 artarak 35 milyon 38 bin 417'ye ulaştı. Bu rakamın pandemi nedeniyle 2020’de bir hayli düşeceği öngürülüyor.

AYASOFYA VE KARİYE TARTIŞMASI

Müzeler ile ilgili konu Ayasofya ve Kariye müzelerinin, camiiye dönüştürülmesi sırasında da çok tartışılmıştı.