Türkiye’nin deprem gerçeğini belgeselle anlattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle hazırlanan başta deprem olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin ve konunun uzmanları ile yapılan röportajların yer aldığı “Derin Uğultu” belgeselinin galası yapıldı.

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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan belgeselin galası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

56 dakikalık belgeselde, afetlerden en az hasarla çıkmak için alınacak önlemler anlatılıyor. Belgesele, toplumdaki bilgi kirliliğinin yarattığı uğultu düşünülerek “Derin Uğultu” ismi verildi.

Belgeselin çekimleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Van ve Kocaeli’nde gerçekleştirildi. Galanın açılış konuşmasını yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

“KOMŞULARIMI GÖÇÜK ALTINDA ARAMAK İSTEMİYORUM”

Belgeselin hazırlanmasında destek veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Türkiye'nin deprem gerçeği ile yaşadığını belirterek Beylikdüzü'nü depreme hazırlıklı, dayanıklı ve dirençli bir kent haline getirmek için birden fazla alanda çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalık, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren komşularımı göçük altında aramak isteyen bir belediye başkanı olmadığımı her platformda söylemiştim. Biz Beylikdüzü'nde sadece binaları dönüştürmüyoruz aynı zamanda yaşamı da dönüştürüyoruz. Önümüze çıkarılan bürokratik engelleri aşarak, Beylikdüzü'nde kapsamlı bir kentsel dönüşüm başlattık. Bu dönüşüm asla sadece bina odaklı değil. Bu dönüşümle vatandaşlarımızın sağlam konutlarda yaşamasını sağlamakla kalmıyor, yaşadıkları bölgeyi yeşil alanlar ve sosyal alanlarla da donatıyoruz” diye konuştu.

Çalık, ilçe genelinde afetlerle mücadele için son 3 yılda yaptıkları çalışmaları anlattı.

“MAALESEF GÜZEL ÜLKEMİZİN HALİ BU”

Derin Uğultu belgeselinin yönetmeni Ozan Turgut ise ”Sizlere daha keyifli, daha eğlenceli filmler izletmek isterdim ama maalesef güzel ülkemizin hali bu. Filmde hocalarımızın altını çizdiği ‘birlikte başaracağız' dediği temel nokta sizlersiniz. Biz onlarca kez tarihi yaşamak zorunda kalmışız ama hâlâ unutmayı seçiyoruz” dedi.