Türkiye’nin en kapsamlı otomobil müzesi: Key Museum

İzmir'in Torbalı ilçesindeki 'Türkiye’nin en kapsamlı klasik otomobil ve motosiklet müzesi' olarak nitelendirilen Key Museum, dünya otomobil tarihine ışık tutan motorlu araçlara ev sahipliği yapıyor.

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2015 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde açılan müze 7 bin metrekare alan üzerine kurulu.

Murat ve Selim Özgörkey’in otomobil tutkularından doğan müzenin ana koleksiyonunu 76 adet otomobil ve 40 adet motosiklet oluşturuyor.

Çocukluk yıllarında kibrit kutusu biriktirerek başlayan, 90’lı yıllarda da model otomobil ile devam eden merakını, zamanla koleksiyonerliğe taşıyan Murat Özgörkey ve motor sporlarına olan tutkusu ile bir dönem yarış pistlerinde de yer almış bir ralli pilotu olan Selim Özgörkey, 2001 yılında Key Museum’da yer alan parçaları edinmeye başlamış ve her gün daha da büyüyen bir koleksiyona imza atmış.

Ana koleksiyonda, 1886 yılında üretilen ilk otomobilden bugüne, otomobil dünyasının önde gelen markaların ilk modellerinin günümüze kadarki yolculuklarını görmek mümkün. Bunların dışında sayısı iki bini aşan farklı ölçeklerde model otomobil, 300’ün üzerinde otomobil maskotu (kaput amblemi), otomobil temalı eşarplar ve 1900’lü yılların başından 1960’lı yıllara kadar toplanan orijinal ekipmanlar ile oluşturulmuş bir benzin istasyonu da müzede yer alıyor.

Key Museum’u dünyadaki örneklerinden ayıran önemli özelliklerden biri, müzede sergilenen otomobiller için ciddi bir zaman ve emek harcanarak yapılan restorasyon çalışmasıdır. “Nuts and Bolts Restoration” adı verilen yenileme yöntemi kullanılarak, bir otomobil en küçük vidasına ve somununa kadar sökülüp yenilenmekte ve fabrikadan çıktığı ilk günkü haline getirilmektedir. Son derece maliyetli olan ve uzmanlık gerektiren bu yöntem, bu sebeplerle dünyada çok fazla tercih edilen bir çalışma olmamasına rağmen, Key Museum için vazgeçilmez bir restorasyon yöntemidir.

Müze restorasyon atölyesinin uzman ekibi sayesinde, sergilenen otomobil ve motosikletlerin hepsi yüksek kondisyonlu ve çalışır durumda.

(Fotoğraflar: Baytekin Kara/ Depo Photos)