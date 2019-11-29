Uğur Dündar’ın ‘olağanüstü hayatı’ kitap oldu

Gökmen Ulu’nun kaleme aldığı “Uğur Dündar/Olağanüstü bir Hayat” kitabı 4 Aralık’ta siakitap tarafından yayınanacak. Uğur Dündar’ın başarılarla dolu hayatının belgeselini de çeken Ulu, bu kitap için Dündar’ı tanıyan, Dündar ile çalışmış kişilerle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. Kitapta Yılmaz Özdil’den Bekir Coşkun’a, İlker Başbuğ’dan Müjdat Gezen’e birçok ismin Dündar ile anıları da yer alıyor.

Gazetecilik ve televizyonculuk yaşamında karşılaştığı engeller ve kendisine destek olanlar, tanık olduğu ilginç ya da rahatsız edici sayısız olay da kitap sayesinde okurlarla buluşacak.