Uğur Yücel’den ‘Azınlıkta Kaldık’

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte çıktığı Türkiye turnesine devam ediyor.

İzmirliler, dün akşam İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Uğur Yücel'e büyük ilgi gösterdi ve gösterinin biletleri saatler öncesinden tükendi.

‘AZINLIKTA KALDIK' GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık' ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte çıktığı Türkiye turnesine devam ediyor. İzmirliler, dün akşam İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Uğur Yücel'e büyük ilgi gösterdi ve gösterinin biletleri saatler öncesinden tükendi.

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık', seneler sonra yeniden güldürüyor. Son olarak dün akşam İzmir seyircisiyle buluşan Uğur Yücel, tek kişilik gösterisini kapalı gişe olarak sahneledi. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine muhteşem bir performans sergiledi.

‘Azınlıkta Kaldık' ile Türkiye'yi dolaşacak olan Uğur Yücel'in sıradaki gösteri tarihleri ise şu şekilde;

23 Ekim 2019 Çarşamba Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Mrk.

25 Eylül 2019 Cuma Şanlıurfa City AVM

26 Ekim 2019 Cumartesi Gaziantep Şehit Kamil Bel. Kültür Kongre Mrk.

27 Ekim 2019 Pazar Mersin Yenişehir Bld. Ataturk K. M.

29 Ekim 2019 Salı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi K. M.

30 Ekim 2019 Çarşamba Malatya Kemal Sunal Salonu

1 Kasım 2019 Cuma Elazığ Nurettin Ardıçoğlu K. M.

6 Kasım 2019 Çarşamba Bursa AKKM Orhangazi Salonu

17 Kasım 2019 Pazar Ankara MEB Şura Salonu

18 Aralık 2019 Çarşamba Antalya Kültür Merkezi