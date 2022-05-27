Uluslararası Booker Ödülü’nde bir ilk: Ödül, Hint yazara verildi

Geetanjali Shree ve çevirmen Daisy Rockwell, bir ilke imza attı ve edebiyat dünyasının prestijli ödülü Uluslararsı Booker Ödülü'nü kazandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daisy Rockwell tarafından Hintçe’den çevrilen Geetanjali Shree’nin Tomb of Sand isimli kitabı, Uluslararası Booker ödülünü kazanarak Hintçe’den çevrilip ödül kazanan ilk roman oldu.

Shree ve Rockwell, yazar ve çevirmen arasında eşit olarak paylaştırılan 50.000 sterlinlik ödülü kazanmakla kalmadı aynı zamanda orijinal olarak Hint dilinde yazılmış bir kitabın ilk kez ödül kazanmasıyla önemli bir başarıya da imza atmış oldular.

Tomb of Sand, kocası ölünce derin bir depresyona giren ve ardından yeni bir hayat kurmak için yeniden ayağa kalkan 80 yaşındaki bir kadını konu alıyor. Kadın, gençliğindeki travmasıyla yüzleşmek için Pakistan’a seyahat ediyor. Ve anne, kadın ve feminist olmanın ne demek olduğunu yeniden değerlendiriyor.

“OLAĞANÜSTÜ DERECEDE KOMİK VE EĞLENCELİ”

Bu yılki jüri başkanı olan Frank Wynne, kitabı “olağanüstü derecede komik ve eğlenceli” olarak niteledi: “İlgilendiği çeşitli konulara rağmen son derece ilgi çekici, eğlenceli ve hafif… Kesinlikle herkes tarafından okunabilecek mükemmel bir kitap.”

Wynne; yazar ve akademisyen Merve Emre; yazar ve avukat Petina Gappah; yazar, komedyen, TV, radyo ve podcast sunucusu Viv Groskop; çevirmen ve yazar Jeremy Tiang’dan oluşan jüri heyetinin yaptığı tartışmalardan sonra ezici bir çoğunlukla kitabın ödüle layık bulunduğunu belirtti.

Shree’nin üç romanı ve birkaç kısa öyküsü bulunsa da Tomb of Sand, Birleşik Krallık’ta yayınlanan kitaplarından ilki. Rockwell ise, ABD’nin Vermont kentinde yaşayan, Hintçe ve Urdu edebiyatından çok sayıda eser çevirmiş bir ressam, yazar ve çevirmen.

İlginizi Çekebilir Margaret Atwood'dan kitap yasaklarına, yanmayan kitapla protesto

İlginizi Çekebilir 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' diye yazı yazdı, kocasını öldürmekten suçlu bulundu