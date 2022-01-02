Ünlü oyuncu Halle Berry sade bir törenle evlendi

ABD'li oyuncu Halle Berry, 2020 yılından beri birlikte olduğu şarkıcı Van Hunt ile evlendi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li oyuncu Halle Berry, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Van Hunt ile evlendi… 55 yaşındaki oyuncu müjdeli haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

51 yaşındaki şarkıcı Van Hunt ile 2020 yılından beri birlikte olan Berry, sade bir törenle evlendiklerini duyurdu. Berry, paylaştığı fotoğrafın altına, “Resmiyet kazandı” yorumunu yaptı. İki çocuk annesi olan Berry, 2020 yılının Eylül ayında Van Hunt ile ilişkide olduğunu duyurmuştu.

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