Ünlü oyuncu James Cromwell’den Starbucks protestosu: Elini tezgaha yapıştırdı

Son dönemde Succession isimli dizi ile gündemden düşmeyen ünlü aktör James Cromwell, kahve zinciri Starbucks'ın "vegan sütler" için ekstra para talep etmesini protesto etmek için sıra dışı bir yol izledi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu James Cromwell, hayvan hakları örgütü PETA için New York’ta dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Son dönemde Succession isimli dizi ile gündemden düşmeyen 82 yaşındaki Cromwell kahve zinciri Starbucks’a giderek elini tezgaha yapıştırdı. Süper yapıştırıcı etkiye sahip bir yapıştırıcı kullanan Cromwell, kahve zincirinin hayvansal ürün kullanılmayan sütler için ekstra ücret talep etmesini protesto etti.

“NE ZAMAN KÂR ELDE ETMEYİ BIRAKACAKSINIZ”

PETA için eyleme katılan Cromwell, bu ürünler için ekstra ücret istenmesinin yanlış ve “mantıksız” olduğunu söyledi. Cromwell, “Bunun açgözlülükten başka açıklaması yok. Vegan sütü için ekstra para almayı bırakacak mısınız? Müşterilerinizden, hayvanlardan ve doğadan ekstra kâr elde etmeyi ne zaman bırakacaksınız. Ne zaman insanların etik değerini cezalandırmayı bırakacaksınız” dedi.

Cromwell’in mesajının ardından protestocular, “Gezegeni koru, inekleri koru. Veganlar için ekstra ücret istemeyi bırak” sloganı attı. Bu sırada mağazanın müdürü olan bir kadın Cromwell’i ikna etmeye çalıştı. Kadın Cromwell’in ayağa kalkmasını isterken, Cromwell, “Kalkamam kendimi bu tezgaha yapıştırdım” dedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis memurları özel bir düzenek kullanarak Cromwell’i ve yanındaki protestocuyu kurtardı. Starbucks mağazasının olaydan sonra geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

1940 doğumlu ABD’li oyuncu Babe, Uzay Yolu, Yeşil Yol, Artist ve Jurassic Park gibi yapımlarda rol almıştı.

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