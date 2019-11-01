Usta oyuncu Ercan Kesal’dan Bakan Soylu’ya ‘Çukur’ yanıtı

Yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Show TV'de yayınlanan Çukur ile ilgili "Lanet bir dizi" açıklamasına cevap verdi ve "Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi.

Ercan Kesal, son olarak ‘Çukur’ adlı dizide ‘İdris Koçovalı’ karakterini canlandırıyordu. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepkisini çekmişti. Soylu, Çukur’un gençleri zehirlediğini belirterek, “Lanet bir dizi” demişti.

Bir süre önce diziden ayrılan Kesal, söz konusu eleştirilerden etkilenmediğini belirtti. Popüler bir dizide oynadığının farkında olduğunu aktaran Kesal, “Bilerek bu rolü oynadım. Oradaki karakteri içselleştirdim, o oldum. Kendim oldum. Setin en disiplinli yaşlısı olarak işimi hakkıyla yaptım. Kendi isteğimle de ayrıldım” dedi. ‘Çukur’un çok izlenmesinden dolayı eleştiri aldığını kaydeden Kesal, Soylu’nun açıklamaları ile ilgili ise “Çukur’daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur’daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?” dedi.

HEDEFİ YÖNETMENLİK

“Edebiyat beni iyileştiriyor” diyen Kesal, gençlere tavsiyelerde bulundu: “Oyunculuk konusunda kendiniz olun. Kameranın karşısında öyle durun, bir şeyi taklit etmeye çalışmayın, berbat olursunuz. Her şeyi oynamak zorunda değilsiniz. Okumazsanız oynayamazsınız, gözlem yapmazsanız yapamazsınız. Bütün filmler master tezidir, iyi filmler doktora tezidir.”

Ercan Kesal, oyunculuk yapmak istemediğini ve dizi filmlerde oynamak istemediğini belirterek, “Artık yönetmenlik yapmak istiyorum” dedi.