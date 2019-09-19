Vadi Açıkhava’da konserler son sürat sürüyor
10 bin kişiyi aynı anda ağırlama kapasitesine sahip Vadi Açıkhava sahnesinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, Haluk Levent, Göksel, Kenan Doğulu, Sibel Can, Selda Bağcan, MFÖ, Levent Yüksel, Mor ve Ötesi, Teoman, Edis, Kubat gibi birbirinden değerleri sanatçılar geçti. Atlantis Yapım'ın organizatörlüğünü üstlendiği konser alanı, önümüzdeki günlerde de usta isim ve grupları ağırlayacak.
İşte, program:
21 Eylül Cumartesi MFÖ
22 Eylül Pazar KARADENİZ GECESİ
27 Eylül Cuma FUNDA ARAR
29 Eylül Pazar YENİ TÜRKÜ 40. YIL
06 Ekim Pazar HALUK LEVENT
26 Ekim Cumartesi MUSTAFA SANDAL