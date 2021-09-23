Yeni ‘Göbeklitepe’ler bulmak için Urfa’da 12 kazı yapılacak

2021- 2024 yıllarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe dahil 12 noktada kazı yürütüleceği açıklandı.

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Şanlıurfa ve çevresindeki neolitik çağa ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarının tanıtıldığı ‘2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu’ düzenlendi.

Türkiye’den ve yurt dışından akademisyenler ile bilim insanlarının katıldığı toplantıda; Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyük olmak üzere 7 alanda sürdürülen arkeolojik kazılar değerlendirildi.

2021- 2024 yıllarında 12 noktada kazılar yürütüleceğinin açıklandığı toplantıda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, “2021 yılında ülkemizde yürütülmekte olan arkeolojik çalışmalar içinde neolitik döneme ait katman bulunan 35’ten fazla kazı çalışması ile 20’den fazla yüzey araştırması çalışması gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz coğrafyasında geçmişten günümüze kadar hayat bulmuş ve uygarlıkların varisi hamisi olarak devraldığımız kültürel birikimin zenginliğiyle arkeolojik çalışmalara kültürel mirasımıza layık olacak titizlikte devam edeceğiz” dedi.





“HERKES ANADOLU’NUN ZENGİNLİĞİNİ GÖRDÜ”

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise, “Anadolu’daki neolitik çağa ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Anadolu’nun, neolitik döneme dair çok sayıda bilgiyi toprağının altında sakladığını aktaran Özdoğan, Geçmişte Anadolu’ya karşı bir ön yargı vardı. Kazılara destek konusunda sıkıntı yaşıyorduk ancak şimdi bu algı kırıldı. Herkes Anadolu’nun içinde barındırdığı o zenginliği gördü” diye konuştu.

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