Yıldız Kenter Tiyatrosu için son dakikada geri adım attılar

Şişli’deki Yıldız Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınması amacıyla hazırlanan komisyon raporu, İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubu tarafından son anda geri çekildi. CHP’li Tarık Balyalı “AKP için İstanbul’un önceliği diye bir şey yok, onların siyasetinin önceliği var” diye tepki gösterdi.

17 Kasım 2019 tarihinde hayatını kaybeden duayen sanatçı Yıldız Kenter'in cenaze töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun İBB bünyesine alınması sözü vermişti. Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun yaşatılması için İBB'ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü 4 Mart 2020 tarihinde İBB Başkanlığı'na yazı yazarak işlemleri başlattı. Yazıda, 1968 yılında Kenter kardeşler tarafından kurulan Kenter Tiyatrosu'nun yarım asrı geçen sürede ismi Türkiye'de tiyatroyla özdeşleşen mekanların başında geldiğine dikkat çekilerek “Çok sayıda tiyatro sanatçısının yetişmesine hocalık yapan, tiyatronun mümtaz şahsiyetlerinin anısının Kenter Tiyatrosu'nda yaşadığı İstanbul'un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan Kenter Tiyatrosu'nun tarihsel özellikleri, sanatsal niteliği ve özellikle kurucularının tiyatronun duayenleri arasında yer alması bakımından değerlendirilmesi, yaşatılması ve sanat serüvenine Şehir Tiyatroları bünyesinde devam etmesinin düşünüldüğü” kaydedildi. Müdürlük, tiyatronun Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne kazandırılması için gerekli iş ve işlemlerinin yapılmasını talep etti.

KOMİSYONLARA SEVK EDİLDİ

Şehir Tiyatroları'nın talebi üzerine İBB Emlak Müdürlüğü de 4 Haziran 2020 tarihinde teklif hazırladı ve Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş.'ye ait olan tiyatro binasının bulunduğu taşınmazın satın alınmasını istedi. Konu Hukuk,-Altyapı, Mesken ve Emlak-Kültür ve Sanat komisyonları tarafından incelendi. Komisyonların ortak raporunda Kenter Tiyatrosu'nun İBB tarafından satın alınması uygun bulundu.

SON ANDA GERİ ÇEKİLDİ

Ancak komisyon raporu, 17 Temmuz 2020 tarihli meclis oturumunda oylama öncesinde AKP-MHP grubu tarafından komisyona iade edildi. Raporun son anda komisyona geri çekilmesine tepki gösteren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, tartışmalı geçen meclis oturumuna dikkat çekerek “Bu tam olarak bir intikam hareketidir. Bugün tartışmalar nedeniyle AKP'nin intikamcı davranışı yüzünden komisyona geri çekiliyor. Uzun süre konuşulmuş, tartışılmış sonuca bağlanmış. Ama bunların hiçbir önemi yok. AKP için İstanbul'un önceliği diye bir şey yok, onların siyasetinin önceliği var” dedi. AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar da “Yıldız Kenter ismi ile ilgili bir sorun yok. Satın alınması talep edilen taşınmaz ile ilgili bazı teknik sıkıntılar olduğu ifade edildi. Bu çerçevede tapu kaydı ve satın alma amacı doğrultusunda teknik inceleme yapılması gerekiyor” karşılığını verdi.Konu komisyonlar tarafından tekrar incelenerek meclise getirilecek.