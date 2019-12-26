Yoğun talep İstiklal’i uzattı

Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal sergileri, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler; “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.



Ziyaretçilerin hafızalarında Milli Mücadele'ye dair önemli izler bırakan sergilerde; savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor.

Sergi,de o dönemde yayımlanmış gazetelere yansıyan başlıkları, muharebeler sırasında Milli Mücadele'yi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da sergide görmek mümkün.



Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar'ın üstlendiği, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen “İstiklal” sergileri İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ve Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde okulların tatile gireceği Haziran ayı sonuna kadar açık kalacak.