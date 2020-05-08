Yüzüklerin Efendisi’nin “Gollum”u Covid-19’a karşı bağış için Hobbit’i canlı okuyacak

İngiliz aktör Andy Serkis, J.R.R Tolkien’in Hobbit kitabını ara vermeden baştan sonra canlı yayında okuyacak. Elde edilecek gelir ise NHS Charities Together ve Best Beginnings vakıflarına bağışlanacak.

Yaklaşık 12 saat sürmesi beklenen yayının detaylarına, Serkis’in “Hobbitathon Covid-19 Go Fund Me Page” sayfasından erişelecek. Yayında 100 bin pounddan fazla yardım toplanması hedefleniyor.

Andy Serkis’in yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma yasağında birçoğumuz tecrit halinde mücadele veriyoruz. Bu zorlu dönemlerde, sizi bugüne kadar yazılmış en muhteşem fantastik maceralardan birine götürmek istiyorum. Şu anda yardıma en çok ihtiyaç duyanlar için olağanüstü işler yapan iki harika vakfa yardım toplamak amacıyla Orta Dünya’da oturarak geçecek 12 saatlik maraton” ifadesini kullandı.