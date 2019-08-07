Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zuhal Olcay doğum gününde sahnede
Zuhal Olcay doğum gününde sahnede
Son olarak “Başucu Şarkıları 3” albümünü seslendiren Zuhal Olcay, doğum gününü sahnede kutlayacak.
Kültür Sanat 7 Ağustos 2019 - 13:11

Türkiye'nin önemli sanatçılarından Zuhal Olcay, hayranları ile 8 Ağustos’ta Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu ve doğum günü olan 10 Ağustos’ta Bodrum Of Gümüşlük’te dinleyicileriyle buluşacak.

Olcay’a sahnede Cem Tuncer ve Gürol Ağırbaş gibi usta müzisyenlerden kurulu orkestrası eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 11 ay 20 gün hapis cezası almış, Yargıtay 16. Ceza Dairsei ise cezanın ertelenmesine karar vermişti.