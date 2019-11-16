Zuhal Olcay: ‘Yaratıcılığı hadım edilmiş bir toplum gibiyiz’

Zuhal Olcay, konser öncesinde kuliste yalnız kalmayı sevdiğini söyledi. Afife Jale'yi anlatan bir filmin çekilmemesine sitem eden Olcay, "Yaratıcılığı hadım edilmiş bir toplum gibiyiz" dedi.

Başarılı sanatçı Zuhal Olcay, YouTube’daki Aşırı Prestijlilerle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu. Çeşitli sorulara cevap veren Olcay, Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale’yi anlatan bir filmin çekilmemesine sitem etti. Olcay, “Yaratıcılığı hadım edilmiş bir toplum gibiyiz” dedi.

Her şeyden çok çabuk bir şekilde sıkıldığını belirten Olcay, “Tiyatro sahnesi, evimdeki koltuktan daha rahat oturduğum bir yer” diye konuştu. 15 yaşında konservatuara girdiğini söyleyen Olcay, okulda kendisini ezik hissettiğini söyledi.

Rol aldığı diziler arasındaki en özel yapımın Gecenin Öteki Yüzü olduğunu söyleyen Olcay, ikinci sırada ise Yeditepe İstanbul’un olduğunu sözlerine ekledi.

‘GENELDE TÜYERİM’

Olcay, “En utandıran sarhoşluk anınız nedir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Ay çok fena… Utandıran mı, dehşete düşüren mi? Arkadaşlarımız vardı. İçmiştik. Altunizade’den Moda’ya doğru yola çıkmıştık. Arabayı ben kullanıyordum. Utanarak söylüyorum ama, oturdum direksiyona şeride bir baktım 4 tane. Normalde 2. Tek gözümü kapattım ve öyle gittim. En utandıran şey. Bir daha öyle bir şey olmadı, olmayacak da zaten.”

Olcay, sevgililerinden nasıl ayrıldığına dair soruya da, “Ben genelde tüyerim. Sessizlik… Yok olma hali” diye yanıt verdi.