Zülfü Livaneli’nin önerisi takipçilerini ikiye böldü

Kadın cinayetlerinin günden güne artması sanatçı Zülfü Livaneli'yi de isyan ettirdi. Kadınların silah eğitimi alması gerektiğini söyleyen Livaneli'ye hem destek, hem tepki yağdı.

Bayburt’ta temizlik işçisi olarak çalışan ve bir erkek tarafından öldürülen Zehra Erdemir ile ilgili bir haberi paylaşan Zülfü Livaneli, takipçilerini ikiye bölen bir yorumda bulundu.

Livaneli, tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsatı verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan’da, Ceren’de, Emine’de, Şule ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi” dedi.

“ŞİDDETİ, ŞİDDETLE ÇÖZEMEYİZ” İTİRAZI

Livaneli’nin bu açıklamasına destek ve tepki yağdı. Birçok kullanıcı Livaneli’nin bu önerisini destekledi. Takipçilerin yarısı ise Livaneli’nin önerisi ile ilgili “Şiddeti, şiddetle çözemeyiz, sorun daha derinde” gibi yorumlarda bulundu.

Gelen tepkiler üzerine bir tweet daha atan Livaneli, açıklamayı durumun vahametine dikkat çekmek amacıyla isyan duygusu içerisinde şok etkisi yaratmak için yaptığını belirterek, “Bir çare önerin dostlar. Kadın öldürmeyi moda haline getirdiler. Yargı vs bitmiyor” açıklamasını yaptı.



