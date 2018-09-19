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18 Eylül reyting sonuçları: Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona reytinglerde nasıl başladı?
18 Eylül reyting sonuçları: Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona reytinglerde nasıl başladı?
18 Eylül tarihli reyting sonuçları açıklandı. Ufak Tefek Cinayetlerin reyting sonuçlarına göre ne durumda olduğu merak konusu. Ufak Tefek Cinayetler'in rakipleri EDHO ve Kadın dün akşam yayınlanmadı. İşte merakla beklenen reyting sonuçları...
Magazin 19 Eylül 2018 - 10:39

Dizi sezonun başlaması ile ‘reyting sonuçları’ araması Google’da artış gösteriyor. Rekabetin büyüdüğü reytinglerde Ufak Tefek Cinayet sonuçlarda rakiplerinin henüz yeni sezona başlamaması nedeniyle rahat bir şekilde liderliğe oturdu. 18 Eylül reyting sonuçları haberimizin devamında.

REYTİNG SONUÇLARI

reyting-sonuclari

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Son güncelleme: 10:49 - 19.09.2018
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