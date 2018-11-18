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53’lük Ninja Elizabeth Hurley
53’lük Ninja Elizabeth Hurley
Oyuncu Elizabeth Hurley ilerleyen yaşına rağmen sergilediği hareketler ve paylaştığı cesur fotoğraflarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
Magazin 18 Kasım 2018 - 10:26

Pek çok yaşıtının aksine güzelliğinden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen 53 yaşındaki oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Çoğunlukla bikinili fotoğraf paylaşımı yapmayı tercih eden Hurley bu defa Maldivler tatili sırasında çekilmiş bir videosunu paylaştı.

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Ninja hareketleri sergileyen ve bu konuda da son derece başarılı olduğu görülen Hurley’nin bu videosu 30 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda da yorum aldı.

 

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