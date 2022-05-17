6 aylık hamile Demet Evgar kına gecesi yaptı

6 aylık hamile olan oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasının ardından bu sefer de kına gecesi yaptı.

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Oyuncu Demet Evgar, 17 Mart’ta işletmeci Levent Babataş ile nikâh masasına oturmuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle aile arasında yapılan törenle evlenen çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

6 aylık hamile olan Evgar, geçen günlerde bebeği için baby shower partisi düzenlemek yerine anneliğe geçiş kutlaması yapmıştı. Ünlü oyuncu bu sefer de kına gecesi yaptı.

Gecede konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar geçirdi.

Eline kına yaktırıp göbek atan Demet Evgar’ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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