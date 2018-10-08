7 Ekim reyting sonuçları: Bir Litre Gözyaşı, Ağlama Anne, Elimi Bırakma ve Savaşçı reyting rekabeti…

7 Ekim reyting sonuçları belli oldu. Miray Daner'in rol aldığı yeni dizi Bir Litre Gözyaşı ve Birce Akalay'ın rol aldığı Ağlama Anne reyting sıralamasında geçen haftanın lideri Elimi Bırakma ile yarıştı. Yayın günü değişen Nefes Nefese dizisi ve yeni sezonu başlayan Savaşçı da yarışa katıldı. Reyting sonuçlarına göre yeni diziler istediğini alamadı.

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Bu pazar geçen haftanın lideri Elimi Bırakma dizisine dört yeni rakip geldi. İki yeni dizi Ağlama Anne ve Bir Litre Göz Yaşı ile yayın günü değişen Nefes Nefese reyting sıralamasında Elimi Bırakma’ya rakip oldu. Ayrıca yeni sezonu başlayan Savaşçı da rekabete katıldı. 7 Ekim reyting sonuçlarına göre Savaşçı liderliği üstlenirken, Elimi Bırakma ikinci oldu. Gerek konuları gerekse duygu yoğunluğu ile seyircileri ağlatmaya çalışan yeni dizilerden Ağlama Anne ve Bir Litre Gözyaşı ‘ağladı’. İki yeni dizi reyting listesinde istediği başarıyı yakalayamadı.

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Yeni dizilerden Bir Litre Gözyaşı onuncu sırada, Ağlama Anne ise yedinci oldu. Yarışma programı O Ses Türkiye reytinglerde yeni dizileri geçerek üçüncü sırada yer aldı.