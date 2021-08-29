90’larda her şey çok samimiydi

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran isimlerden olan sanatçı Jale, Sözcü HaftaSonu'na konuştu...

Hande ZEYREK

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Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına ‘Üzgünüm’ , ‘Son Geceler’ gibi şarkılarıyla damga vuran sanatçı Jale, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan, yeni single çalışması ‘Sandık Lekesi’yle sevenleriyle buluştu. Kendisiyle bugün halen tekrar tekrar açıp dinlediğimiz eski şarkıları konuştuk. Yeni klibindeki yıllara meydan okuyan görüntüsü için ise “Eski bir kros koşucuyum… Sporumu asla ihmal etmem. Yıllar benimle başa çıkmaya çalışsın” dedi.

– Öncelikle nerelerdeydiniz, neler yaptınız? Gözlerden uzak bir yaşam tercih etmenizin nedeni hayat felsefeniz mi?

“Aslında ben hep buralardayım, sahnelerdeydim… ‘Şimdi 90'lar’, Kürşat Başar ile ’90'lar’ ve tek yaptığım programlarla en çok sahne çalışması yapan şarkıcılardan biriyim. Gözlerden uzak bir yaşam tercih etmem benim yaşam felsefem. İşim dışında ortalarda fazla görünmeyi hiçbir zaman tercih etmedim.”

– Her geçen gün geçmişe özlem duyulduğu çok açık… Ama bir yandan da değişim teknolojiyle birlikte çok hızlı ilerliyor. Siz bu hızlı değişime nasıl bakıyorsunuz?

“Öyle çok fazla geçmişe takılmayı sevmem ben. Her dönemin keyfini çıkartmayı denerim. Teknolojinin hızına erişmeye çalışmam; çünkü teknolojiye esir olmaktan korkarım. Hayatın hızla gidişinin farkındalığı ile yaşamaya çalışıyorum, aksi halde yarı yolda kalmak var. Hayat bakışım, her zaman pozitif.”

– 90'lı yıllara şarkılarınızla damga vurdunuz. Bugün hâlâ açıp tekrar tekrar dinliyoruz. Peki 90'lar tadını neden kaybettik?

“O dönemlerde her şey, herkes çok daha samimiydi. Şimdi insanlarda da yapılan işlerde de samimiyet yok denecek kadar az maalesef, beni en çok üzen bu. İnsanların samimiyetsizliği bence şarkılara yansıyan. Klasik olmuş şarkılara baktığımızda hayatın içinden hikayeleri anlatır. Şimdilerde aman şöyle yaparsak dinlenmez, yayınlanmaz; aman böyle şarkı yaparsak tutar. Ben bu düşüncelerin çok dışındayım.”

– Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Sandık Lekesi şarkısını yorumlayarak yeni bir single çıkardınız. Nasıl ortaya çıktı bu single?

“Sevgili Hakan Eren, bana uzun bir liste gönderdi Sezen Aksu şarkılarından oluşan ve ‘Bir tane şarkı seç, sana single yapayım’ dedi. Hemen ‘Sandık Lekesi olsun’ dedim. Hakan, ‘Biraz incele listeyi’ dedi. Aylar sonra ‘İnceledin mi’ diye sordu ve ‘Hayır, Sandık Lekesi’ dedim, ‘Yapalım o halde single’ı’ dedi ve çalışmalara başladık.”

İstersek güzel yaşayabiliriz

– 90'lar sanatçılarını bir araya getiren Şimdi 90'lar 2 albümü kısa sürede birin­ci sıraya yükseldi. İnsanlar sizi ve şarkılarınızı çok özlemiş belli ki?

“Evet, ben de ‘Şimdi 90'lar 2' albümünde ‘Gel Güze­lim' isimli şarkımı yeniden söyledim. Birbirimizin yanlışlarını ağır hakaretlerle yermek yerine; sevgiyle, konuşarak, dostça ve iyi niyetle yaşamaya çalışabil­meyi denemeliyiz. İstersek yapabiliriz ve güzel yaşaya­biliriz. Önce inanmak ve sevmek gerek.”

Yıllar benimle başa çıkmaya çalışsın

– Klipteki danslarınız ve imajınızla Marilyn Monroe'ya benzetil­diniz. Ve yıllar sizden hiçbir şey götürme­miş dedirttiniz bence. Öyle mi?

“Klibimizin yönetmen­liğini Gökhan Özdemir yaptı. Klipte Marilyn Monroe, Liza Minnelli ve Audrey Hepburn gibi Hollywood yıldız­larını anmak istedik. Hiçbirine benzemem mümkün değil ama çekerken çok eğlen­dik. Enerjisi yüksek bir klip oldu. Yıllara gelin­ce… Benim enerjim o kadar yüksek ki ‘Yıllar benimle başa çıkmaya çalışsın’ derim.”