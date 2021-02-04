Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mariah Carey’e ablası dava açtı

Alison Carey, annesi Patricia Carey'den sonra ablası Mariah Carey'e de dava açtı. Carey ablasının anı kitabı nedeniyle manevi zarar gördüğünü, depresyona girdiğini söyledi.

Güncellenme: 11:45, 04/02/2021
Haberler Magazin
Mariah Carey’e ablası dava açtı

Şarkıcı Mariah Carey’nin 2020 yılında çıkardığı anı kitabı The Meaning of Mariah Carey’de ismi geçen ablası Alison Carey, kardeşine dava açtı. Carey, kardeşinin kitapta kendisinden bahsederek manevi zarar verdiğini savundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Alison Carey New York Bölgesi Yüksek Mahkemesi’ne dava açarak 1.25 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

Alison Carey

Alison Carey, kardeşi Mariah Carey’nin kitap yoluyla kendisine kalpsizce, zalimce ve tamamen gereksiz bir şekilde aşağılayan bir şekilde yer verdiğini iddia etti. Carey, kitabın piyasaya çıkmasıyla manevi zarar gördüğünü, depresyona girdiğini söyledi.

Mariah Carey, kitabında ablası Alison Carey’i sert bir şekilde eleştirmişti. Carey, ablasının uyuşturucu ve para için vücudunu takas ettiği ifadelerini kullanmış ve 12 yaşındayken kendisine uyuşturucu verdiği iddia etmişti. Mariah, ablasının başından aşağı kaynar çay döktüğünü de belirtmişti.

2016’da fuhuş iddiasıyla gözaltına alınan ve davada kendi savunmasını üstlenen Alison Carey, annesi Patricia Carey’in kendisini gece yarısı yapılan ve kurban ritüellerini de içeren satanist ayin buluşmalarına katılmaya zorlandığını iddia ederek dava açmıştı.

İlginizi ÇekebilirMariah Carey ilk kez anlattı: Ablam uyuşturucuya zorladıMariah Carey ilk kez anlattı: Ablam uyuşturucuya zorladıİlginizi ÇekebilirMariah Carey'nin kız kardeşi annesini dava etti: Beni satanist ayinlere dahil ettiMariah Carey'nin kız kardeşi annesini dava etti: Beni satanist ayinlere dahil etti
ABD Çay dava Dolar kurban Mariah Carey New York para seks uyuşturucu YouTube
Yayınlanma Tarihi:11:42,