Mariah Carey’e ablası dava açtı

Şarkıcı Mariah Carey’nin 2020 yılında çıkardığı anı kitabı The Meaning of Mariah Carey’de ismi geçen ablası Alison Carey, kardeşine dava açtı. Carey, kardeşinin kitapta kendisinden bahsederek manevi zarar verdiğini savundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Alison Carey New York Bölgesi Yüksek Mahkemesi’ne dava açarak 1.25 milyon dolar tazminat talebinde bulundu.

Alison Carey, kardeşi Mariah Carey’nin kitap yoluyla kendisine kalpsizce, zalimce ve tamamen gereksiz bir şekilde aşağılayan bir şekilde yer verdiğini iddia etti. Carey, kitabın piyasaya çıkmasıyla manevi zarar gördüğünü, depresyona girdiğini söyledi.

Mariah Carey, kitabında ablası Alison Carey’i sert bir şekilde eleştirmişti. Carey, ablasının uyuşturucu ve para için vücudunu takas ettiği ifadelerini kullanmış ve 12 yaşındayken kendisine uyuşturucu verdiği iddia etmişti. Mariah, ablasının başından aşağı kaynar çay döktüğünü de belirtmişti.

2016’da fuhuş iddiasıyla gözaltına alınan ve davada kendi savunmasını üstlenen Alison Carey, annesi Patricia Carey’in kendisini gece yarısı yapılan ve kurban ritüellerini de içeren satanist ayin buluşmalarına katılmaya zorlandığını iddia ederek dava açmıştı.

İlginizi Çekebilir Mariah Carey ilk kez anlattı: Ablam uyuşturucuya zorladı