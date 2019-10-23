Acun açıkladı: Survivor’ın ilk yarışmacısı belli oldu

Kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışması kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, katıldığı Gel Konuşalım programında MasterChef ve O Ses Türkiye’den bahsetti ve Survivor’ın kesinleşen ilk yarışmacısını da duyurdu.

İLK YARIŞMACI ERSİN KORKUT

Survivor’ın yeni sezonu hakkında konuşan Ilıcalı, gelecek olan sezonun bomba gibi olacağını ifade etti. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını ve kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut’un olacağını açıkladı. Sezonda kadroda eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını da sözlerine ekledi.

YENİ SEZON ŞUBAT AYINDA

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının Şubat ayının ilk haftasında yayına başlayacağını söyledi.

Hakkari doğumlu Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan’ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştı.Yılmaz Erdoğan, kuzeni Ersin Korkut’u Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırmış ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamıştı.