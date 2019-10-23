Acun açıkladı: Survivor’ın ilk yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı, katıldığı Gel Konuşalım programında MasterChef ve O Ses Türkiye’den bahsetti ve Survivor’ın kesinleşen ilk yarışmacısını da duyurdu.
Survivor’ın yeni sezonu hakkında konuşan Ilıcalı, gelecek olan sezonun bomba gibi olacağını ifade etti. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını ve kesinleşen ilk ismin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut’un olacağını açıkladı. Sezonda kadroda eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını da sözlerine ekledi.
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının Şubat ayının ilk haftasında yayına başlayacağını söyledi.
Hakkari doğumlu Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan’ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştı.Yılmaz Erdoğan, kuzeni Ersin Korkut’u Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırmış ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamıştı.