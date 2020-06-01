Acun Ilıcalı, doğum gününü ekip arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı

Survivor 2020 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, yeni yaşını kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kutladı.

Acun Ilıcalı, 51. yaş gününü Dominik Cumhuriyeti’nde çalışma arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. Doğum gününde birden çok pasta üfleyen Acun, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

“HAYATIMIN EN UZUN DOĞUM GÜNÜYDÜ”

Acun Ilıcalı, Survivor’daki doğum günü kutlamasının videosunu ve aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Ilıcalı paylaşımına “Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız” notunu yazdı.

