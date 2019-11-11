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Ahmet Kural, ayrılık iddialarını paylaştığı fotoğrafla yalanladı
Ahmet Kural, ayrılık iddialarını paylaştığı fotoğrafla yalanladı
Şarkıcı Sıla ile olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, şu sıralar gönlünü magazin dünyasından uzak bir isme kaptırdı. Kural, yeni aşkıyla, sosyal medya sayfasından samimi oldukları bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 11 Kasım 2019 - 10:03

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandırdıktan sonra avukat Çağla Gizem Çelik’le yeni bir aşka yelken açmıştı. 6 aydır birlikte olan çift, ilk kez ‘Baba Parası’ filminin galasında el ele kamera karşısına çıkmıştı. Önceki hafta ise Kural’ın sevgilisi Çelik’i sosyal medyadan takip etmediğinden dolayı çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.

“SEVGİLİM DİYE TAKİPLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ?”

Konuya açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek, “Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?” açıklamasını yapmıştı.

FOTOĞRAFLI YALANLAMA

Çıkan haberlerin ardından Kural, sevgilisi ile eğlenceli pozunu sosyal medya hesabından, “Takibe takip” notuyla paylaştı. Böyle Ahmet Kural, ayrılık haberlerini paylaştığı fotoğrafla yalanladı.

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Son güncelleme: 10:04 - 11.11.2019