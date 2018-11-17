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Ajda Pekkan, çok sinirlendi!
Ajda Pekkan, çok sinirlendi!
Süperstar Ajda Pekkan, geçen akşam Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Pekkan'ın yanında bulunan arkadaşı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Magazin 17 Kasım 2018 - 09:45

Sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam Kuruçeşme’de görüntülendi. Ajda Pekkan ve arkadaşı, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı. Restoranı ön kapıdan terk etmeyi tercih eden şarkıcı, yağmurluğunun şapkasıyla yüzünü kapatarak koşar adımlarla kendisini bekleyen aracına yöneldi. Apar topar aracına binen Süperstar, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakırken, aracının kapısını geç kapatan şoförüne “Kapatsana şu kapıyı, neyi bekliyorsun? Kapat hemen” sözleriyle tepki gösterdi. Ünlü şarkıcının birlikte yemek yediği beyefendi, gazetecilere, “Yapmayın, şunu çekmeyin” diyerek mekandan ayrıldı.

Ajda Pekkan'ın birlikte yemek yediği arkadaşı

Ajda Pekkan’ın birlikte yemek yediği arkadaşı

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Son güncelleme: 09:58 - 17.11.2018

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