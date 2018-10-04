Ajda Pekkan’dan 200 bin dolarlık indirim

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Uzun bir süredir satışta olan villasına bir türlü alıcı bulamayan Ajda Pekkan, yeni bir hamle yaparak villasının fiyatında indirime gitti. 8 milyon 700 bin dolarlık evin fiyatında 200 bin dolarlık bir indirim yapan Pekkan böylelikle potansiyel müşteri sayısını artırmayı umuyor. Ajda Pekkan, İstanbul Bahçeköy’de bulunan villasını yıllar önce kendi zevkine göre dekore ettirmişti.

VİLLA 1,300 METREKARE ARSA ÜZERİNE KURULU

Bahçeköy’de orman içerisinde özel bir sitede bulunan ev, toplamda 1,300 metrekare arsa üzerine kurulu. Evin kullanım alanı ise 1,100 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunan evin içerisinde asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odasının da yer aldığı yüzme havuzlu ve 24 saat korunuyor. Pekkan, magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre kardeşinin doğum günü için gittiği İngiltere’de kendisine ev baktı…