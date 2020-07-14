Ali Kundilli 2 nerede çekildi? Ali Kundilli 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

TV'de yayınlandığı dönemlerde herkesi kahkahaya boğan komedi filmi Ali Kundilli serisinin 2.’si olan Ali Kundilli 2 filmi ekranlara geliyor. İlk filmde olduğu gibi filmin başrolünde Cem Gelinoğlu bulunuyor. İşte Ali Kundilli 2 filminin konusu ve oyuncuları…

Ali Kundilli 2 filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Peki Ali Kundilli 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler…

ALİ KUNDİLLİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.

ALİ KUNDULLİ 2 OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu

Ezgi Tombul

Hakan Bilgin

Ayşegül Atik

Emre Mutlu

Gülnihal Demir

Tamer Berke Sarıkaya

ALİ KUNDULLİ 2 KONUSU

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır…