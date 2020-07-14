Ali Kundilli 2 nerede çekildi? Ali Kundilli 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

Ali Kundilli 2 filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Peki Ali Kundilli 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm merak edilenler…
ALİ KUNDİLLİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.
ALİ KUNDULLİ 2 OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu
Zeynep Aktuğ
Sami Aksu
Ezgi Tombul
Hakan Bilgin
Ayşegül Atik
Emre Mutlu
Gülnihal Demir
Tamer Berke Sarıkaya
ALİ KUNDULLİ 2 KONUSU
Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır…