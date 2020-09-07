Alişan ve Demet’ten canlı yayında konuk itirafı: Katılmamak için yalan söylüyorlar

Alişan ve Demet’ten canlı yayında konuk itirafı: Katılmamak için yalan söylüyorlar

Uzun zamandır ekranlardan ayrı kalan Alişan, meslektaşı Demet Akalın'la birlikte partner oldu ve bir televizyon programı yapmaya başladı. Sabah saatlerinde canlı olarak yayınlanan magazin ağırlıklı programın sunucuları yaptıkları konuk itirafıyla dikkat çekti.

Corona virüsü salgını büyük bir hızla devam ederken bir yandan da gündelik hayatın temposunu yakalamaya çalışan ünlü isimler farklı projeler ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın da her ne kadar başarılı bir iş çıkarmaya çalışsalar da yaşadıkları zorlukları sevenleriyle paylaşmaktan da geri durmadı.

Corona virüsü tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet eden Alişan ve Demet Akalın arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

Demet Akalın: Programa çağırıyoruz ama katılmamak için yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktık’ diyorlar.

Alişan: Müziği bıraktım diyor da bize mazeret uydurduktan bir hafta sonra şarkı çıkaran var

Canlı yayında programlarına konuk bulmakta zorluk yaşadığını itiraf eden ikiliden Demet Akalın, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını ‘bari çaya geleyim’ şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.