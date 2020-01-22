Alperen Duymaz, 1992 doğumludur. Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuk kariyerine adım atan Alperen Duymaz çeşitli dizi ve filmlerle adından söz ettiriyor. Peki Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İşte Alperen Duymaz hakkında merak edilenler…

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz daha Sonra Acı Aşk dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Alperen Duymaz şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırmaktadır. Alperen Duymaz 1.82 metre boyunda, 73 kilo ve Akrep burcudur.

Alperen Duymaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – 2018 – Çukur (Emrah) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Kutay) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş) (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (Ali) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)(TV Dizisi)