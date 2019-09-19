Annemin Yarası oyuncuları ve konusu: Annemin Yarası filmi nerede çekildi?

Dram türündeki Annemin Yarası filminde, yetimhanede büyüyen Salih’in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor. Ozan Açıktan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Annemin Yarası filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak konusu. Peki Annemin Yarası nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar…

ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye’nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih’in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.

FİLMİN KONUSU

Yugoslavya’daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih’e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih’i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.

OYUNCULARI KİMLER?

Meryem Uzerli – Mariya

Ozan Güven – Borislav

Okan Yalabık – Mirsad

Belçim Bilgin – Nerma

Bora Akkaş – Salih

Sabina Toziya

Ayça Eren

Mehmet Ergen – İhsan

Hakan Okan Çiftçi