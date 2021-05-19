Aras Bulut İynemli bayramları karıştırdı!

‘Çukur’daki rolüyle sıkça adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda büyük bir gafa imza attı.

İynemli, 9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” yazılı bir paylaşım yaptı. Bayramları karıştıran oyuncu paylaşımını hemen sildi.

Yeniden paylaşım yapan oyuncu bu sefer hatasız şekilde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” yazdı.

ARDA TURAN DA KARIŞTIRMIŞTI

Futbolcu Arda Turan da geçen yıl sosyal medya hesabında yayınladığı videoda bayramları karıştırarak “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” demişti.

Arda Turan, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Herkese merhabalar. Mert Koleji’nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın.”

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