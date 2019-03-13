Arda Turan’dan Zafer Çika paylaşımı
İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika’nın vefatı yakın dostlarını üzüntüye boğdu.
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Çika’ya veda etti. Turan, sosyal medya sayfasından yayınladığı fotoğraflarla üzüntüsünü dile getirdi. Turan paylaştığı karelere, “Bu hangi yaz biraderim…! Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah… Allah rahmet eylesin…” notunu düştü.