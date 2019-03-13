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Arda Turan’dan Zafer Çika paylaşımı
Arda Turan’dan Zafer Çika paylaşımı
Arda Turan, 'manevi annem' dediği Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümüyle sarsıldı
Magazin 13 Mart 2019 - 16:40

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika’nın vefatı yakın dostlarını üzüntüye boğdu.
turanarda

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Çika’ya veda etti. Turan, sosyal medya sayfasından yayınladığı fotoğraflarla üzüntüsünü dile getirdi. Turan paylaştığı karelere, “Bu hangi yaz biraderim…! Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah… Allah rahmet eylesin…” notunu düştü.

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