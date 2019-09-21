Arif V 216 filmi konusu ne? Arif V 216 oyuncuları kimler?

Senaryosu Cem Yılmaz’a 2018 yılında vizyona giren Arif V 216 filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. İşte Arif V 216 filminin konusu ve oyunculuğu…

ARİF V 216 KONUSU

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

OYUNCU KADROSU

Cem Yılmaz – Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven – 216/Barış Manço

Seda Bakan – Pembeşeker/232

Zafer Algöz – Besim Toker

Özkan Uğur – Garavel

Özge Özberk – Ceku

Kerem Alışık – Ömer

Ediz Hun – Kendisi

Farah Zeynep Abdullah – Ajda Pekkan

Mustafa Sandal – Mahalleli

Mert Fırat – Sadri Alışık