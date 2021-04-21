Arzu Sabancı’nın paylaşımına tepki yağdı

Corona virüsü vaka sayıları ve ölümler artarken yeni kısıtlama açıklamaları ile vatandaşların içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar büyümeye devam ediyor.

Arzu Sabancı’nın da Boğaz manzaralı evinden paylaştığı fotoğrafına “Sakın evde sıkıldık demeyin” notunu düşmesi sosyal medyada pek çok kullanıcının tepkisini çekti.

Sabancı, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam… Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz…”

“Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden… Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne… Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam.”

Arzu Sabancı’nın bu paylaşımına sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle:

* Zenginler, halkla dalga geçiyor. Arzu Sabancı ‘Aşı olsanız da sakın evde sıkıldık denemeyin’ demiş. Sabancı’nın iş yerlerindeki işçiler ev yüzü görmeden çalıştırılıyor. Bırakalım işçilerin aşı olmasını, sıkılma hakları bile yok.

*Arzu Sabancı’ya bak! Kale büyüklüğündeki Boğaz manzaralı evinden, 2+1’de 80 metrekareye sıkışan halkımıza evde kal tavsiyesi veriyor.

* Güne Arzu Sabancı’nın bu hikayesiyle başladım. Benim görebilmek için 2 saat yol gitmem gereken manzarayı, birilerinin evinde kahvesini içerken karşısına alabilmesi biraz dokunuyor bana. Bunların tam kapanması benim günlük hayatımdan daha dolu dolu geçiyordur.

* O evi bana ver corona virüsü bitse de çıkmam.

* Sadece bir hafta asgari ücretle geçinenin evinde yaşa.