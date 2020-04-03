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Asena Atalay sosyal medyaya küstü
Asena Atalay sosyal medyaya küstü
Futbolcu Caner Erkin'den boşandıktan sonra aşk hayatında aradığını bulamayan Asena Atalay uzun zamandır sessizdi. Atalay, sessizliğini ilk kez bozdu.
Magazin 3 Nisan 2020 - 12:58

Bir dönem futbolcu Caner Erkin’le yaptığı evlilikle adını duyuran ve daha sonrasında sunuculuğa soyunan Asena Atalay, Instagram hesabındaki bütün fotoğraflarını silerek  takip ettikleri listesini de sıfırladı. Atalay, yaptığı bu hareketle ‘sosyal medyaya küstü’ olarak yorumlandı.

BEN ARTIK ÜNLÜ DEĞİLİM

Atalay, uzun bir aradan sonra önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendisine sorular sorulmasını isteyen Atalay ‘Karantina günlerinde neler yaptığınızı merak ettim’ dedi. Atalay’a cevap veren bir takipçisi,  “Sevdiğimiz ünlüler canlı yayın yapıyorlar, sen de düşünür müsün?” şeklinde bir soru yöneltti. Atalay gelen soruya “Ben artık ünlü değilim” cevabını verdi.

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Son güncelleme: 13:01 - 03.04.2020
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