Ashley Graham kurabiye yerken dişini kırdı

Ünlü model Ashley Graham, pandemi nedeniyle karantina günlerini eşi Justin Ervin, oğlu Isaav ve diğer aile üyeleriyle Nebraska’da geçiriyor. Bu süreçte hayatında olan biteni Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam eden Graham, bu kez de kurabiye yerken dişini kırdığını söylediği bir paylaşım yaptı.

Başına gelen talihsiz olayı anlatan ünlü model, geçtiğimiz gün annesini pişirdiği yulaflı kurabiyelerin tadına bakarken ön dişinin kaplamasının kırıldığını söyledi. Kurabiyelerin dondurucuda olduğunu belirten Graham, daha sonra yeni kaplama yaptırdıktan sonraki halini de sosyal medya hesabından paylaştı.