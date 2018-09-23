Aslı Enver, “Evli bir iş insanıyla birlikte” iddialarına ateş püskürdü

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Oyuncu Aslı Enver’in, ünlü popçu Murat Boz ile ayrılmasının ardından bir iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtığı, ancak iş insanının evli olduğunun ortaya çıktığı, Enver’in de bunun üzerine ilişkisini sonlandırdığına yönelik haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Enver, söz konusu haberle ilgili cevabı Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile yalanladı. Enver’in açıklaması şöyleydi:

“Bugüne kadar asla doğrulup payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devam evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan, ‘iddia edildi’ denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derecede üzüyor ve yıpratıyor. Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazete ile ilgili de hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz tüm asılsız haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim.”