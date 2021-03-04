Aslı Enver’den aşk açıklaması

2019 yılında ilişkilerini bitirdikten sonra her yaptıkları olay olan Aslı Enver ve Murat Boz, hayranları tarafından sosyal medyada sık sık konuşuluyor, fotoğrafları yan yan getiriliyor. Aslı Enver’in de geçen ay Instagram’da Murat Boz’un yanlışlıkla bir hayran sayfasını takip etmesi barışma iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE AYNI EMOJİ!

Bu olayın ardından Enver ve Boz geçen gün de aynı dakikalar içerisinde Instagram’dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz, Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıklar bu paylaşımlar ile yine kafaları karıştırdı.

Yaşananlardan sonra Aslı Enver’den açıklama geldi: “Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum.”

İLİŞKİLERİ NEDEN BİTTİ?

Murat Boz’un evlilik fikrine sıcak bakmaması nedeniyle Aslı Enver’in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, Ekim 2019’dan bu yana görüşmüyor. İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.