Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aslı Enver’den aşk açıklaması

Oyuncu Aslı Enver, geçen ay sosyal medya hesabından yanlışlıkla Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Enver, Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca takibi bırakmıştı. İki gün önce de paylaşımlarıyla kafaları karıştıran eski aşıklardan Aslı Enver, "Yalnızım, bir süre daha da böyle kalmayı düşünüyorum" dedi.

Güncellenme: 10:01, 04/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Aslı Enver’den aşk açıklaması

2019 yılında ilişkilerini bitirdikten sonra her yaptıkları olay olan Aslı Enver ve Murat Boz, hayranları tarafından sosyal medyada sık sık konuşuluyor, fotoğrafları yan yan getiriliyor. Aslı Enver’in de geçen ay Instagram’da Murat Boz’un yanlışlıkla bir hayran sayfasını takip etmesi barışma iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE AYNI EMOJİ!

Bu olayın ardından Enver ve Boz geçen gün de aynı dakikalar içerisinde Instagram’dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz, Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıklar bu paylaşımlar ile yine kafaları karıştırdı.

Yaşananlardan sonra Aslı Enver’den açıklama geldi: “Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum.”

İLİŞKİLERİ NEDEN BİTTİ?

Murat Boz’un evlilik fikrine sıcak bakmaması nedeniyle Aslı Enver’in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Çift, Ekim 2019’dan bu yana görüşmüyor. İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

İlginizi ÇekebilirAslı Enver'in pişmanlığıAslı Enver'in pişmanlığı
aşk Aslı Enver beyaz evlilik Instagram Murat Boz oyuncu sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:09:53,