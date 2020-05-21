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Ata Demirer’den ‘bu corona zor biter’ göndermesi
Ata Demirer’den ‘bu corona zor biter’ göndermesi
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü gözler önüne seren Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden corona virüsü günlerine dair ümitsizliğini ortaya koydu.
Magazin 21 Mayıs 2020 - 09:35

Ev karantinası günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarıyla takipçilerini durumu hakkında bilgilendiren Ata Demirer, uzun süredir devam eden ve belirsizliğini koruyan corona virüsü salgınına dair bir paylaşımda bulundu.

Her ne kadar aralarında bizim de bulunduğumuz pek çok ülke normalleşme sürecini başlatmış olsa da tamamıyla eski günlere dönüşün pek de yakında olamayacağını Demirer hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi.

Bir dönemin popüler yaşlandırma efektini kullanan Demirer, bu karenin altına da “Az kaldı be” notunu düştü.

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