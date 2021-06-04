Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ata Demirer müsilajı fotoğrafladı: Buraya kadar geldi!

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Kuzey Ege denizini fotoğrafladı. Demirer, "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok..." dedi.

Güncellenme: 16:45, 04/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ata Demirer müsilajı fotoğrafladı: Buraya kadar geldi!

Marmara Denizi geçen yıl sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve “deniz salyası” olarak adlandırılan müsilajla mücadele ediyor.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer de Instagram hesabından Kuzey Ege denizinde çektiği fotoğrafları yayınladı.

Demirer, “Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok…” dedi.

“BU DERECE BİR DURUMLA HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIK”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa ilişkin Bilim 2 gemisi ile yaptıkları ilk incelemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Gerçekten müsilaj çok yaygın. Sadece gördüğümüz deniz yüzeyinde değil, bütün deniz su kolonunda da jelimsi bir yapı hakim. Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık.”

İlginizi Çekebilir'Bilim-2' karaya döndü: Böylesiyle karşılaşmadık!'Bilim-2' karaya döndü: Böylesiyle karşılaşmadık!İlginizi ÇekebilirMarmara Denizi için korkutan müsilaj açıklamasıMarmara Denizi için korkutan müsilaj açıklamasıİlginizi ÇekebilirMüsilaj kabusu uydudan görüntülendiMüsilaj kabusu uydudan görüntülendi
Ata Demirer Instagram oyuncu
Yayınlanma Tarihi:15:59,