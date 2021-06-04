Ata Demirer müsilajı fotoğrafladı: Buraya kadar geldi!

Marmara Denizi geçen yıl sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve “deniz salyası” olarak adlandırılan müsilajla mücadele ediyor.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer de Instagram hesabından Kuzey Ege denizinde çektiği fotoğrafları yayınladı.

Demirer, “Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok…” dedi.

“BU DERECE BİR DURUMLA HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIK”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa ilişkin Bilim 2 gemisi ile yaptıkları ilk incelemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Gerçekten müsilaj çok yaygın. Sadece gördüğümüz deniz yüzeyinde değil, bütün deniz su kolonunda da jelimsi bir yapı hakim. Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık.”

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