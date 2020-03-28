Ata Demirer’in beğendiği yorum!

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ev karantinasının nasıl gittiğini gözler önüne sermişti, Demirer bir yandan ev işleriyle ilgilenirken bir yandan da takipçilerinin kendisiyle ilgili yorumlarını takip ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni toplayan Ata Demirer, başarılı oyunculuk kariyerini çektiği filmlerle süslüyor. Hemen her sene yeni bir filmle seyirci karşısına çıkmaya çalışan Demirer, filmleriyle ilgili aldığı bir övgü yorumunu karşılıksız bırakmadı.

Karantina altında vakit geçirmek adına ailece televizyon karşısına geçenlerin imdadına yetişen Ata Demirer, bir takipçisinden gelen: “Aileyle izlenecek film kategorisinin başını çeken Ata Demirer’i arkadaşlarımdan daha çok görmeye başladım” yorumuna emojili bir yanıt verdi.