Avatar Atakan Beraat etti

Milli sporcu Atakan Arslan, sosyal medyada yayınlanan videosundaki sözlerinde, Türk Milletini aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davadan suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Duruşma sonrasında Arslan, “Böyle bir sonuç çıktığı için mutluyuz. Olması gereken oldu. Bir iftira atılmıştı zaten buna pek çok insan inanmadı" dedi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programında ‘Avatar Atakan' olarak tanınan milli sporcu ve 2016 Survivor birincisi Çağan Atakan Arslan’ın 21 Haziran 2016’da sosyal medyada yayınlanmış videosunda, arkadaşının ‘’Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına?” sorusu üzerine Arslan’ın ‘’Hepsinin a…”yanıtını verdi. Videonun televizyon programlarında yer alması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Çağan Atakan Arslan hakkında ‘Tür Milletini , Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“ARAMIZDA ESPRİLİ OLARAK KÜFÜRLÜ SOHBET EDİYORDUK”

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Çağan Atakan Arslan ve avukatı katıldı. Mahkemede, Arslan'ın olay yaratan görüntülerini çeken arkadaşı Murat Ismık da tanık olarak katıldı. Murat Ismık, Çağan Atakan Arslan ile samimi arkadaş olduğunu belirterek olay günü hakkında şunları şöyledi: “ Atakan'ın telefonu ile bu video çekimini ben yaptım. Çekime başladığımda Atakan'la rakipleri hakkında konuşuyorduk. Kendisi milli kick boksçudur ve maç öncesi aramızda esprili olarak küfürlü sohbet edip, gülüşüyorduk. O sırada Atakan'ın kulağında kulaklık vardı ve yüksek seste müzik dinliyordu. Dinlediği müziği sessini dışarıya kadar geliyordu “ dedi.

MAÇ ÖNCESİ MOTİVASYON VİDEOSU

Rakipleri hakkında sorular sorduğunu bunun maç öncesi sporcuların kullandıkları bir taktik olduğunu ileri süren Murat Ismık,“Sorduğum sorulara duyabildiği kadarıyla esprili şekilde cevaplar veriyordu. Bazen soruları anlamıyordu ilgisiz cevaplar veriyordu ben de gülüyordum. Bu esnada ben ,'Başka söyleyeceğin bir şey var mı Türk halkına?' sorusunu sorduğumda Atakan, soruyu anlamayarak esprili bir şekilde küfürlü cevap verdi. Ama dediğim gibi sporcuların kullandıkları bir taktiktir. Bu şekilde kendilerini motive ederler ve rahatlarlar. Bu çekim Atakan'ın telefonundaydı. Ne şekilde başkalarının eline geçti bunu da bilmiyorum.“ diye konuştu.

“FARK ETSEYDİM KESİNLİKLE KAYDI YOK EDERDİM”

Hakim, sanık Çağan Atakan Arslan'a söz konusu videoyu çekimden sonra izleyip izlemediği soruldu. Sanık Arslan, izleyip izlemediğini hatırlamadığını belirterek,“Kayıt yayınlanana kadar ben oradaki soruyu ve verdiğim cevabı fark etmedim. Fark etseydim kesinlikle videoyu yok ederdim. Videonun ne şekilde başkalarının eline geçtiğini bilmiyorum“ dedi.

“ÜLKEM VE BAYRAĞIM İÇİN DÖVÜŞÜYORUM “

Duruşmada son sözü sorulan Çağan Atakan Arslan, milli sporcu olduğunu ve Türkiye'ye pek çok altın madalya getirdiğinin altını çizerek, “Ülkem ve bayrağım için dövüşüyorum, Türk milletine hakaret etme kastım yoktur, olamaz! Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme, sanık Çağan Atakan Arslan'ın başlangıçtan beri değişmeyen savunmaları ısrarla milli sporcu olduğunu belirtmesini ve tanık olarak dinlenen arkadaşı Murat ile maç öncesi motive olmak amacıyla, rakipleri hakkında konuşarak espri yaptıklarını dikkate alındığında tanığın ifadesinin de sanığı doğruladığı anlaşılmakta olduğunun altını çizdi.

SUÇ KASTI BULUNMAMAKTA

Tanığın, sanığın savunmalarını doğruladığını, verilen cevabın hepsinin “A…k…” şeklinde olduğunun dikkate alındığında sanığın cevabında Türk milleti kelimesinin geçmediğinin anlaşıldığını kararında vurgulayan mahkeme, suç kastı bulunmadığından beraatine karar verdi.

Dava bitiminde hakim, Çağan Atakan Arslan’a hitaben beraat kararı verdiğini belirterek, “Milli sporcu olman nedeniyle böyle bir ihtimal vermiyoruz. Geçmiş olsun” dedi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Kararın ardından Arslan, “Böyle bir sonuç çıktığı için mutluyuz. Olması gereken oldu. Bir iftira atılmıştı zaten buna pek çok insan inanmadı. Fakat pek çok kanalda ve programlarda hakkımızda asılsız şekilde konuşanları da adaletimiz en güzel cevabı verdi. Onun için de ayrı bir suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü itibarımızı zedelemeye çalışanlar, olmamış bir şeyi olmuş gibi televizyonlarda saatlerce günlerce anlatanlar oldu. Adalet yerini buldu. Mutluyuz. Benim herhangi bir şekilde bir Türk olarak tarihte ilk altın madalyayı ülkemize getirmiş bir Türk olarak böyle bir suç işlemem çok komiktir. Bu bize zarar vermek adına basına sızdırılmış bir video. Hakimimiz de gerekli kararı verdi. Bu tarz olaylarla gündeme gelmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.