Aybike Esin Tumluer kimdir, kaç yaşında?

Aybike Esin Tumluer'in cinisyet değiştirdiğini Onur Akay duyurdu? Berk Oktay ve Seren Şirince ile ‘İlişki Durumu: Karışık' isimli dizide Gülendam karakterini canlandırarak ün yapan ve ‘Ah Neriman' dizisinde ise Perran Kutman ile kamera karşısına geçen Aybike Esin Tumluer kimdir? İşte Aybike Esin Tumluer'in merak edilenleri...

Aybike Esin Tumluer’in cinsiyet değiştirmesi ile birlikte ismi de değişti. Peki Aybike Esin Tumluer’in yeni ismi ne oldu? Aybike Esin Tumluer hakkında merak edilenler haberimizde.

AYBÜKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Seren Şirince ve Berk Oktay’ın başrollerinde yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisinde çocuk bakıcısı Gülendam karakteri ile adını duyuran Aybike Esin Tumluer 1988 yılında dünyaya geldi.



YENİ İSMİ ATLAS KARAN TUMLUER!

Aybike Esin Tumluer’in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan Akay, “İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı ‘Gülendam’ karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer’den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer’di.” ifadelerini kullandı.