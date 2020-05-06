Aydilge kimdir? Aydilge nereli ve kaç yaşında?

Aydilge, 1979 doğumludur. Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanarak 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev alan Aydilge hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Aydilge nereli ve kaç yaşında?

Müzisyenliğinin yanı sıra yayınlanmış birçok kitabı da bulunan Aydilge hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Aydilge kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

AYDİLGE KİMDİR?

Türk şarkıcı-şarkı sözü yazarı, romancı ve radyo programcısı Aydilge, 25 Haziran 1979 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Aydilge Sarp'tır. Annesi şair, babası doktordur. İki yaşında iken babasının tayini ile Ankara'ya taşınan Aydilge, sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanarak 15 yaşına kadar, Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev almıştır.

Burslu okuduğu Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden 2006 yılında birincilikle mezun olmuş, ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo- TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamlayarak “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

28 Mart 2006’da Küçük Şarkı Evreni isimli ilk albümünü, ikinci albümü “Sobe”‘yi de 27 Ekim 2009’da piyasaya çıkarmıştır. Aydilge, ilk albümüyle aynı zamanda Yüxexes Dergisi tarafından “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildi.

Müzisyenliğinin yanı sıra yazar olarak da önemli işlere imza atan Aydilge'nin 1998'de ilk öykü kitabı “Kalemimin Ucundaki Düşler”, Ekim 2002'de ilk romanı “Bulimia Sokağı”, 2004 mayısında “Altın Aşk Vuruşu” isimli kitapları yayımlanmıştır.

15 Mart 2013 tarihinde yeni albümü Yalnızlıkla Yaptım’ı piyasaya sundu. Bu albümde yer alan “Yine Ben Aşık Oldum”, pek çok radyo istasyonunda ve TV’de ilk onda yer alıp zirveyi zorlarken, sanatçının hemen ardından yayınlanan “Aşk Paylaşılmaz” adlı parçası ise Powertürk FM’de bir numaraya yükselip zirveye yerleşti.

2010-2016 yıllları arasında bir radyoda Artı Beş Eksi Beş adlı programı hazırlayıp sunan Aydilge, 2018 yılında Keman sanatçısı ve müzisyen, Utku Barış Andaç ile evlenmiştir.

Albümleri:

2006 – Küçük Şarkı Evreni

2009 – Sobe

2011 – Kilit

2013 – Yalnızlıkla Yaptım

2018 – Kendi Yoluma Gidiyorum

Dizi müzikleri:

Her Halimle Sev Beni

Kiraz Mevsimi

Kiralık Aşk

Benim Adım Melek

Ödülleri:

2006 – Yüxexes Dergisi tarafından “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildi. “Küçük Şarkı Evreni” adlı albümü ile

2012 – Amerikan müzik sitesi makeastar.com’un düzenlediği yarışmada Geri Dönmem parçası ile birinci oldu.

2012 – Ege Üniversitesi’nden Takıntı parçası ile “Yılın En Çok İstek Alan Parçası” ödülünü aldı.

2012 – Radyo Boğaziçi’nden Yılın En İyi Cover’ı (Sorma parçası) ödülünü aldı. 2013 – Ege Üniversitesi’nden Yılın En İyi Cover’ı (Sorma parçası) ödülünü aldı. 2014 – Karadeniz Teknik Üniversitesi Medya Ödülleri- Yılın En Beğenilen Rock Sanatçısı seçildi.

2015 – Aşka Gel Parçasıyla Evos Angels Yılın En İyi Şarkısı ödülünü aldı

2016 – Kiralık Aşk dizisi için yaptığı jenerik parçasıyla tam 14 kez ”Yılın En İyi Dizi Müziği” ödülünü aldı ve bir rekor kırdı.