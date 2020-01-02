Aylin Aslım’dan Kerem Bursin’e şaşırtan tepki

Aylin Aslım, önce Kerem Bursin'in yeni yıla meditasyon yaparak ya da dua ederek girmeyi tercih ettiğine dair açıklamasına tepki gösterdi, sonra da tercihlere ve farklılıklara saygı duyulacak bir yıl diledi.

YouTube’daki Kutsal Motor programına katılan ünlü oyuncu Kerem Bursin, yeni yıla nasıl girdiğini anlattı. Yeni yıla girerken tek başına olmayı, meditasyon yapmayı ve dua etmeyi tercih ettiğini söyleyen Bursin, “Sonuçta bir yıl kapanıyor. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada” dedi.

Dua ederken iyi dileklerini ve niyetlerini dile getirdiğini de söyleyen Bursin’in bu sözlerine bir kısım sosyal medya kullanıcısı “İktidara yanaşıyor” yorumunu yaptı. Ancak, Bursin burada herhangi bir din ile ilgili açıklama yapmamıştı. Hatta, yeni yıla girerken suyun içinde dua etmenin insanı rahatlattığını söyleyen Bursin, bir tapınakta yeni yıla girme hayalinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Bursin’in bu sözlerini yanlış anlayan ve tepki gösteren kişilerden birisi de Aylin Aslım’dı…

YENİ YIL DİLEĞİYLE BURSİN TWEET’İ KAFA KARIŞTIRDI

Aslım, Bursin’in açıklamalarını paylaşarak, “Sevim koş. O kapı kapanmadan son lavukluklar” mesajını paylaştı. Aslım’ın tercihlere saygı ile ilgili olan bir sonraki tweet’i ise şaşırtıcıydı. Aslım, Bursin’in açıklamalarına tepki göstermemiş gibi şöyle dedi: “Kimsenin kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de.”