Ayrılık sonrası 60 milyon dolarlık ev Kim Kardashian’a kaldı

Gösteri dünyasının ünlü çifti geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleriyle gündeme gelirken şimdi de ayrılık sonrası mülk paylaşımı ile dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Kim Kardashian ve Kanye West’in ayrılığından sonra Hidden Hills’teki evin de durumu belli oldu. Çiftin dört çocuğuyla yaşadığı 60 milyon dolar değerindeki malikânenin Kim Kardashian’da kalmasına karar verildi.

TMZ tarafından elde edilen yeni mahkeme belgelerine göre, ayrıldıklarından beri Kardashian, çocuklarıyla beraber evde kalmaya devam ediyor.

Çiftin, kararı verirken sıfırdan yeniden inşa edilen ev için bir satın alma fiyatı üzerinde pazarlık yaptıkları da bildirildi. Malikanenin inşaat ve tasarımının çoğu Kanye West tarafından yapılmıştı. West, yıllar boyunca ayrıntılar üzerinde Axel Vervoordt da dahil olmak üzere çeşitli mimarlarla çalıştı ve etkileyici konutu genişletmek için evin bitişiğinde bir mülk daha satın aldı.

Çifte yakın kaynaklar, evin Kardashian’da kalacak olmasına rağmen ikilinin arasının iyi olduğunu söyledi. West’in üzerinde çalıştığı malikane 2014 yılında 20 milyon dolara satın alınmıştı, ancak yapılan tadilat ve yenileme çalışmalarıyla değerinin arttığı belirtiliyor.

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